Fátima Sampaio concede entrevista ao ’Fantástico’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/10/2024 07:48

Rio - Fátima Sampaio, viúva do Cid Moreira, recordou os últimos momentos de vida do jornalista, que morreu aos 97 anos, na última quinta-feira (3), em entrevista ao "Fantástico". A jornalista contou que o amado, que ficou internado quase um mês no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, não "estava aguentando mais".

"Eu li o salmo 23 pra ele, e falei: 'Eu sentarei à mesa ao seu lado e vou brindar diante de todos a sua glória, e o Senhor estará para sempre comigo'. E ele respondeu assim: 'Eu só estou aqui por tua causa, eu não tô aguentando mais'", contou Fátima, que lamentou: "Achei que iríamos comemorar os 100 anos. Combinei com ele, mas ele não cumpriu a parte dele. Ninguém tinha se importado comigo assim, e agora vou ficar sozinha de novo".

Ela ainda declarou que Cid se manteve lúcido até o último mês de vida. "Sim, tomou decisões, perguntando da casa e dos projetos. Estava estudando inteligência artificial e foi convidado por uma empresa americana, que trabalha com plataforma de I.A para gravar a Bíblia em várias línguas", disse. "Um trabalho lindo, que vai ficar aí pra sempre. Não é herança, é um legado, vai ficar pro mundo", opinou.

Fátima também relatou a intimidade de Cid e contou que ele era uma pessoa divertida e comprava meias e cuecas na ferinha de Itaipava. "As pessoas fantasiam muito, 'ai, ele é muito culto, é muito isso, é muito aquilo'. Na verdade, ele era um ser humano, tinha as suas qualidades, os seus valores, que muito me atraíram. As pessoas não sabem, [mas ele era] muito divertido com os amigos, com o pessoal da tranca, que jogavam baralho. Nós fizemos muitos amigos. Escolhia frutas, verduras, ia comprar suas blusinhas de frio, meias, suas cuequinhas na ferinha de Itaipava", lembra.