Publicado 04/10/2024 13:41

Rio - Regina Volpato, de 56 anos, vai deixar o SBT em dezembro deste ano. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora ao DIA, nesta sexta-feira (4). A apresentadora do "Chega Mais" alegou que deseja ficar mais próxima da filha, Rafaela, que vive na Europa.

Regina, que retornou ao SBT em novembro do ano passado, deu mais detalhes sobre sua decisão em entrevista ao "Notícias da TV". "Eu amo o que eu faço, mas não quero mais ficar todos os dias. A minha questão é que eu me sinto presa", disse ela à publicação.

A apresentadora ainda esclareceu que se dá bem com equipe do "Chega Mais", comandado também por Michelle Barros e Paulo Mathias, e ressalta que não recebeu convite para ir para outra emissora. "Não tenho outro convite, não tem desgaste nenhum na relação, que o ambiente é bom, que eu gosto muito dos meus colegas. Mas não quero mais nenhum emprego que me obrigue a ficar aqui todos os dias, esse é o único obstáculo", explicou.



Regina fez sua primeira passagem no SBT entre 2004 e 2008 onde comandou o "Casos de Família". Na emissora, Regina também trazia ao público os acontecimentos da casa de ensaios do reality-show "Protagonistas de Novelas", e comandou ao lado de João Marcelo Bôscoli a transmissão do Grammy Latino 2005. Ao deixar o SBT, Regina passou pela Rede TV e pela TV Gazeta, de onde se desligou em 2023.