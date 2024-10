Fernanda Bande integrará time de jurados do ’Que Seja Doce’ - Adalberto de Melo ?Pygmeu?/ Divulgação GNT

Publicado 04/10/2024 12:36

Rio - Ex-integrante do "BBB 24", Fernanda Bande ganhou um novo programa. A confeiteira será jurada especial da nova temporada do "Que Seja Doce", no GNT. Prevista para 2025, a atração abordará três temas - bolos, doces com chocolate e receitas com ingredientes obrigatórios - e Fernanda integrará o time nos episódios em que as provas terão sempre um mesmo ingrediente obrigatório. O programa é comandado por Felipe Bronze e, nessa temporada, conta com Michele Crispim, Lucas Corazza e Tábata Romero no time de jurados.

"Vai ser uma honra fazer parte de um programa que eu sou fã e assisto da minha casa. A confeitaria me abriu portas e me permitiu conquistar muitas coisas em momentos difíceis. Tenho certeza que vai ser muito gratificante ver a vida de outras pessoas mudar através do programa também. Estou animada para esse doce desafio!", celebrou a ex-BBB.

Aos 33 anos, Fernanda Bande é mãe solo da Laura, de 6 anos, e do Marcelo, de 12, que está dentro do espectro autista. No reality show da TV Globo, ela se destacou graças ao conhecimento sobre cinema e por compartilhar os desafios da maternidade atípica. Desde que saiu do confinamento, conquistou o posto de apresentadora em dois programas do Multishow, o "Na Cama com Pitanda" e o "De Lado com a Loba".