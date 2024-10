Zezé Di Camargo lança documentário gravado na fazenda dele em Goiás - Reprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 18:37

Rio - O documentário de Zezé Di Camargo, "Rústico A Origem - Episódio 1", será lançado nesta quinta-feira (3), às 19h. Apresentado pelo jornalista André Piunti, a série foi gravada na fazenda do cantor, "É o Amor", em Araguapaz, Goiás. O projeto será dividido em 2 temporadas. Cada uma de 3 episódios disponíveis no canal do Youtube do artista.