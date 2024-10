Matheus Torres. - Manoella Mello / TV Globo

03/10/2024

Rio - Vice-campeão do "Estrela da Casa", Matheus Torres se manifestou sobre as acusações feitas por alguns internautas de que ele teria sido 'tóxico' com Unna X, com quem viveu um affair no reality musical. O cantor admitiu que errou com a artista, pediu desculpas e falou sobre a personalidade dele.

"Lá atrás, quando eu era criança, na minha festinha de dois anos de idade, vinha alguém me beijar e eu limpava o beijo. Então, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, de uma personalidade um pouco irônica, reativa. Ao longo da vida, eu fui trabalhando e apanhando muito por causa disso. Acho que, conforme a idade vai passando, a gente vai vendo que esse orgulho, bater no peito e falar "ah, eu sou assim", nada disso leva a lugar nenhum. A gente vai aprendendo a aceitar as coisas, a usar esses erros como oportunidades de mudança", afirmou o cantor, em entrevista enviada pela Globo à imprensa nesta quarta-feira (2).

"Aconteceram alguns episódios desses lá dentro. Eu tive a oportunidade de sair de lá resolvido com todas as pessoas. As pessoas com as quais eu identificava o erro no momento em que aconteciam, eu já chegava para pedir perdão. Aconteceram alguns episódios entre mim e a Unna que, no momento, eu não enxerguei que estava sendo grosseiro, duro demais ou que tinha dado uma patada. Mas, depois, eu tive a oportunidade não só de conversar com ela, mas também de escutar as outras meninas, a Evellin, a Nicole, a Leidy [Murilho], que estavam muito próximas no nosso convívio. A partir do ponto de vista delas, eu realmente vi que não tinha sido legal. Voltei e conversei com a Unna de novo. Eu creio que o que aconteceu lá dentro foi resolvido lá dentro. E esse meu movimento de transformação não fica só lá dentro, ele permanece em mim aqui fora", destacou.