Luana cospe em Gilson durante barraco na FazendaReprodução/Record

Publicado 02/10/2024 11:20

Rio- O clima ficou pesado na madrugada desta quarta-feira em "A Fazenda" após a formação da Roça. Luana Targino e Gilson trocaram ofensas e protagonizaram o maior barraco. Enquanto chamava o personal trainer de falto, ela cuspiu nele.

“Obrigado. Só mostrou quem você é. Eu não vou retribuir, não vou fazer igual você”...Eu votei em quem eu queria, quando eu te tratei mal?", disse ele.

“Falso! É isso o que tu é”, gritou a influenciadora. “Porca”, rebateu o personal trainer. Raquel entrou na discussão e questionou o voto de Gilson. “Eu não tenho nenhum contato com o cara. Eu estou errado nisso? Não. Eu votei em quem eu queria”, afirmou.

Luana criticou Gilsão após ele afirmar que não fazia parte de um grupo, mas ter votado junto com os aliados durante formação da Roça.

Entenda a treta

Os peões brigaram devido aos votos e indiretas nas justificativas na formação da Roça e, já na sede, a treta aumentou e alguns participantes continuaram as discussões. Flor e Raquel iniciaram uma briga no quarto. "Cobra, falsa, deixa ela fazer o VT dela", disparou a irmã de Davi, revoltada.

"Agora tudo é etarismo, não posso discordar dela só porque ela é velha e tem mais de 60?", questionou Camila Moura.

Já Luana disse que Gilsão estava mandando indiretas para ela e o chamou de falso.

Na votação desta terça-feira, quatro peões foram indicados para a berlinda: Julia Simoura, Juninho Bill, Larissa Tomásia e Fernando Presto.

Sacha Bali abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Branco e deu o Poder Laranja para Larissa. A decisão dele, no entanto, foi anulada pela direção do programa porque eles teriam combinado um sinal sobre os poderes.