Ed Gama - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 01/10/2024 07:40

Rio - Ed Gama lembrou que já teve burnout (esgotamento extremo) e depressão devido às múltiplas funções como humorista, ator, músico, compositor, imitador, dublador, redator, cantor, apresentador, youtuber e advogado. Em entrevista ao programa "Sábia Ignorância", comandado por Gabriela Prioli, o artista revelou como conseguiu melhorar sua saúde mental.

"Muitas vezes me vejo obrigado a pensar no vídeo do dia seguinte. Quando descanso, sinto que fico mais criativo. Faço terapia, tomei remédio, tive burnout e depois descobrir uma depressão. Percebi que estava com a minha vida totalmente desregulada. (...) Quando consegui fazer o combo mental: exercício e dormir melhor, senti que o meu dia era totalmente diferente e passei a valorizar mais o descanso", comentou Ed.

Gama ainda recordou alguns sinais físicos que teve por causa da exaustão. "Percebi um formigamento no braço e a nuca ardendo. Pensei: ‘Meu Deus, vou ter um infarto!’. Aí eu procurei um clínico que me passou um check-up e descobriu que meu problema não era físico e, sim, mental. Entendi que aqueles sinais que ignorei o tempo inteiro já me falavam que meu burnout estava prestes a acontecer e o negligencie por muito tempo".