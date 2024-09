Lucca, Leidy, Matheus e Unna X - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/09/2024 09:18

Rio - Nicole Louise e Evellin levaram a pior na 'Super Batalha', do "Estrela da Casa", na noite deste domingo (29), e foram eliminadas do reality musical após receberem 8% e 11,28% dos votos do público. Com isso, Lucca, Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X se tornam os grandes finalistas do programa.

Nicole Louise agradeceu a torcida e disse que estava calma com a eliminação."Estou grata, calma, muito feliz por tudo que aprendi e vivi. Dei o meu melhor. Agora é bola pra frente e vamos cantar muito, porque eu quero ser cantora, e vocês vão me ver muito na ativa ainda", afirmou.

Evellin celebrou sua trajetória no reality."Estou muito feliz e grata de ter chegado até aqui. A quem me trouxe até aqui, muito obrigada de coração, quero conhecer vocês e o mundo lá fora".

A final do "Estrela da Casa" acontece nesta terça-feira (1). O grande campeão embolsará um prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a gravadora Universal Music e também uma turnê.