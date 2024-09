Marília Gabriela revela que desistiu do sexo: ’Acabou e foi bom enquanto durou’ - Reprodução de vídeo

Publicado 28/09/2024 09:24

Rio - Marília Gabriela, de 76 anos, foi a primeira convidada do "Admiráveis Conselheiras", novo programa comandado por Astrid Fontenelle, do GNT, que estreou nesta sexta-feira (27). Durante a atração, Gabi contou que vive 'solitária' devido as escolhas que fez ao longo da vida, além de revelar que a vida sexual 'acabou' nos últimos anos.



"Sou muito sozinha. Meu celular não toca... Estou acostumada e sei que construí isso. Não saio muito, quase nada. Porque descobri que fiz da minha vida profissional a minha vida social. Todas aquelas entrevistas, aquelas pessoas... Tinha dias que entrevistava várias de uma vez... Três emissoras diferentes e eu entrevistando gente. Aquilo para mim era o meu social. Voltava para casa e gostava de ficar em casa. Estava satisfeita, pois já tinha tido o meu social. E quando me afastei do trabalho, por opção, eu comecei a perceber realmente o que era a solidão. [...] Eu construí [a vida solitária] e sou responsável por tudo que aconteceu comigo no geral", refletiu Gabi.

Durante a conversa com Astrid Fontenelle, Marília contou que apesar de viver bem dessa maneira, já foi as lágrimas por esse motivo. "Umas três vezes eu me lembro que chorei. Se eu voltar para casa e der vontade de chorar, eu choro. Vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a TV, vejo uma série. Então sei que fui responsável pela vida que tenho hoje e convivo com ela muito bem".



Ao ser questionada se ela tinha muitas amigas, a artista disse que não tem muitas amizades o 'geral'. "Eu não tenho muitos amigos no geral, porque eu não saio de casa. Eu confundi muito a minha vida profissional com a afetiva e social. Então me enganei às vezes, achava que estava tendo fortes amizades mas eram ocasionais", revelou a apresentadora.



No bate-papo com a apresentadora do programa, Gabi contou que não transou muito ao longo da vida e destacou que desistiu da vida sexual nos últimos anos. "Não [não transei muito]. A natureza é sábia. Chega uma hora que falo assim: 'não era exatamente isso'. Vou te dizer honestamente que tentei essa prática [sexo] no começo da pandemia em duas situações diferentes, mas achei tudo muito desconfortável. Faz sujeira... Ah, não... Passou. Estava com uma certa idade... Foi no princípio da pandemia. Quando você acha o pós-sexo desconfortável, que suja, é porque acabou. Acabou e foi bom enquanto durou", frisou.