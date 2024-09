Alice Wegmann e Silvero Pereira na ?Batalha do Lip Sync? - Globo/ Beatriz Damy

Publicado 27/09/2024 15:23

Rio – A "Batalha do Lip Sync", um dos quadros mais populares do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, terá a participação dos artistas Alice Wegmann e Silvero Pereira, neste domingo (29). A dupla de artistas irá se apresentar no palco do programa, com um mega show, figurinos criativos e cenário inovador.



Após as batalhas, o quadro "Acredite em Quem Quiser" também estará de volta para sua nova temporada. O influenciador Hugo Gloss será o convidado especial da estreia, comentando tanto a "Batalha do Lip Sync" quanto as histórias do novo quadro. No "Acredite em Quem Quiser", três personagens contam histórias curiosas, e a missão dos convidados do programa é descobrir quem está dizendo a verdade.



Na bomboniere, figuras como Dona Déa, Lívia Andrade, Ed Gama, Preto Zezé, Pedrinho do Cavaco, Rafael Portugal e Hugo Gloss se juntam para debater as performances e as histórias da noite.