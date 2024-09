Lucca é o primeiro finalista do ’Estrela da Casa’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/09/2024 08:05

Rio - Lucca garantiu a primeira vaga na final do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (26), após levar a melhor na "Prova da Estrela" contra Evellin, Leidy e Unna. O sertanejo também garantiu uma vaga no "Festival", neste domingo (29).

Estrela da Semana, Lucca precisou indicar dois participantes para o "Super Duelo" e optou por Gael Vicci, Nicole Louise. Os cantores da berlinda precisaram escolher mais um participante para se juntar e eles. A escolhida foi Leidy Murilho.

Diferente das outras semanas, desta vez, o perdedor do "Duelo", nesta sexta-feira (27), será eliminado do programa. A final do "Estrela da Casa" acontece no dia 1º de outubro, próxima terça-feira.