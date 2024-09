Gustavo Mioto relembra por que se apaixonou por Ana Castela: ’Tinha cheiro de algo novo’ - Reprodução de vídeo

Publicado 27/09/2024 07:59

Rio - Gustavo Mioto, de 27 anos anos, e Ana Castela, de 20, foram os convidados do "Conversa com Bial", da TV Globo, desta quinta-feira (26). Durante a atração, os cantores, que namoram há cerca de um ano, protagonizaram momentos românticos, incluindo quando o sertanejo relembrou o motivo que o fez se apaixonar pela "Boiadeira".



"A gente vive num mundo sintético hoje em dia. Onde a gente assiste a tanto coisa ruim, fica perdido na esperança de encontrar gente boa ainda. Quando conheci ela, realmente tinha cheiro de algo novo para mim. Tinha cheiro de algo esquisito. Como essa pessoa não é rasa e não me faz pensar as mesmas coisas que penso de todas as pessoas? E foi onde eu caí. Onde tropecei. Caí de quatro total!", disse Mioto. Em tom descontraído, Ana Castela falou: "Na hora que ele estava de quatro falei: 'nossa'.

Durante o bate-papo com Pedro Bial, o apresentador perguntou se Gustavo aconselhava Ana sobre pessoas no meio artístico que poderiam ser aproveitadoras. "Todo dia ele fala pra mim. Não tem nenhum dia que ele não fala", frisou a sertaneja. Logo após, o cantor explicou o motivo. "Sempre bom avisar, né? Eu já falei isso algumas vezes. Mas a Ana tem o coração muito bom, e aí que acaba que às vezes ela tem dificuldade de acreditar na maldade. E aí de vez eu quando [eu falo]: gata, essa atitude dessa pessoa, esse carinho todo, fica de olho'", comentou. Bial questionou se isso tem a ver com a idade de Mioto. O sertanejo, então, brincou que mesmo quando tinha 20 anos, já era "velho". Na atração, o casal atendeu ao pedido de Bial e cantaram Fronteira, música que os dois tem parceria.

Em outro momento da entrevista, o apresentador relembrou o início da carreira do sertanejo e exibiu um vídeo dele tocando violão quando ainda era criança, aos 10 anos. Gustavo é filho de Marcos Mioto, um dos maiores empresários da música sertaneja. O apresentador, então, questionou se o pai o ajudou a conquistar o sucesso mais fácil. "Me ajudou, mas não pelos motivos que a galera fala. O pessoal me falava e me escrevia muitas coisas ruins nas minhas costas", contou.

"Escutei muita coisa ruim da galera do mercado no começo e da galera da frente do palco pela minha voz ser diferente. Nos bastidores do sertanejo foi a galera que mais se doeu. [...] A cobrança dobrada em cima de mim, me deixava muito louco para provar alguma coisa. O violão começou a ficar muito interessante porque eu estava sempre sendo desafiado por essa galera. Comecei a me exercitar mais no violão e na música e a estudar também. [...] Ele [Marcos Mioto] me fez evoluir dobrado na época. Ele é um cara que tem uma sabedoria infinita no mercado. Me ajudou a não cair nos contos do vigário no meio", destacou o sertanejo.