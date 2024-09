João Silva comanda o Programa do João, aos domingos, na Band - Divulgação

João Silva comanda o Programa do João, aos domingos, na Band

Publicado 28/09/2024 05:00

Rio - João Silva, de 20 anos, brilha agora aos domingos, na Band, sob o comando do "Programa do João", na faixa das 22h. A atração, que era exibida aos sábados, está repleta de novidades, com direito a quadros amorosos, visita à artistas, cobertura de grandes eventos e algumas homenagens. Filho de Faustão, o apresentador comemora o novo desafio profissional e diz que o público pode esperar um encontro de gerações no dominical.

"Acho que esse projeto tem mais a minha cara. Ele tem o que eu mais gosto. A gente pode ter influenciadores, que são do público jovem, até figuras clássicas da televisão. E podemos misturar isso tudo para que a gente possa entregar um conteúdo que o filho conte pro pai quem é o influencer que ele segue e o pai conte quem é a grande figura da televisão que passou a vida inteira acompanhando. Acho que esse é o grande segredo", opina João, que cita a emoção de estar no ar em dia e horário nobre.

"Com certeza é representativo. Acho que o grande nome disso é a gratidão da oportunidade que a Bandeirantes me deu, de estar mudando para o domingo, em um horário nobre. E vem com muita responsabilidade. Acho que o que está ao nosso alcance é trabalhar, se esforçar, para que a gente possa pensar e executar um programa que as pessoas acabem assistindo, consumindo e gostando", diz.

Um dos quadros da atração que deixa João mais animado é o "Desencalhando". "A gente vai tentar mudar a história de duas pessoas encalhadas. São várias etapas, desde descobrir quem vão ser os dois escolhidos até a parte de cortar cabelo, ir ao shopping comprar roupa.. Em outro episódio, temos os coaches , casais famosos dando conselho para eles (participantes), sexólogos... Até o momento que a gente vai à balada com eles e depois marca um jantar, um 'date'...Acredito que vai ser muito divertido".

João também resgata um clássico de seu pai e apresenta o "Consultório Amoroso", cheio de bom humor e conselhos afetuosos, com especialistas que vão tratar de temas de relacionamento, além de divertir o público com os quadros "Bar do João", "João Visita", "Encontrando o Passado" e muitos outros.

O comunicador adianta que em breve irá ao ar uma entrevista que fez com a atriz Nívea Maria, na Ilha de Paquetá. "Nos próximos programas, vamos ter essa lembrança da "Moreninha" (novela exibida pela TV Globo, em 1975) com a Nívea Maria. Vai ao ar o paintball com os influencers, onde a gente tem figuras como o Toquinho e a MC Pipoqunha. Então, o programa é para todos os tipos, todos os gostos, para a gente dar muita risada. E tem muito mais", avisa.

João tem um fiel telespectador: Fausto Silva, seu pai. Afastado das telinhas desde o ano passado, o comunicador - que fez história na televisão brasileira aos domingos - aconselha o filho. "Ele me disse mais sobre a questão da responsabilidade do domingo, mas os conselhos são semanais. Toda vez que acaba o programa, ele tem já o que falar, o que ele gostou, o que ele não gostou, pequenas mudanças, grandes mudanças, o que ficou legal para manter. A gente acaba conversando bastante, escuto bastante em casa".