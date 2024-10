Gizelly Bicalho - Reprodução de Vídeo/Playplus

Gizelly Bicalho Reprodução de Vídeo/Playplus

Publicado 02/10/2024 16:08

fotogaleria "Tô vivendo de novo uma parada que foi muito parecida em 2020. A diferença é que a gente tem um ponto positivo aqui que é que todo mundo aqui é alegre e feliz. Lá, a gente vivia só resenha e risada, e tinha um mágico, que parece o Sacha e era estrategista e tal, e a gente dava risada daquelas paradas. A gente tem um ponto pra atrair o público, que é ser feliz, e a gente está perdendo isso aqui. Vamos tirar lá um por um", garantiu.

"Meu grupo, nós ficamos até a final: Thelminha em primeiro, segundo a Rafa e terceiro a Manu. As três foram pra final e eu ficava super feliz. Nós conseguimos ir até o Top 10 do jogo, tirando o Pyong, porque foi coisas além do jogo e que estão no código penal. Dá pra fazer isso aqui dentro", acrescentou.

A advogada aconselhou os aliados e ainda citou um ex-apresentador do reality show da TV Globo. "Acho que Sacha entrou com muita sede de muita Fazenda. Um erro básico, o povo fica p*t*! Todo mundo do grupo ficou p*t* porque ele veio com muita sede ao pote. Tá na hora de relaxar um pouco, curtir os animais, resenhar, curtir as festas. Abaixa um pouco. Às vezes, um vento muito forte machuca, como o Tiago Leifert falou. Vamos pra piscina todo mundo, fazer resenha. A galera quer entretenimento, gente!"