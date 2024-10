Ana Maria Braga ganhou nova cozinha industrial para seu programa - Reprodução/Globo

Publicado 07/10/2024 12:50

Rio - Tom Veiga foi homenageado por Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda-feira (07). O intérprete do Louro José faleceu em 2020 e foi eternizado na nova cozinha industrial que a apresentadora ganhou dos diretores da TV Globo. O espaço, que recebeu o nome de "Cozinha Louro José", fica localizado ao lado dos estúdios da atração matinal e foi modernizado para facilitar o trabalho dos profissionais que atuam na preparação das receitas.

Acompanhada do diretor Amauri Soares e do empresário Paulo Marinho, Ana Maria Braga revelou ao público a decisão. "A gente está conquistando um espaço que era muito sonhado, e vocês [diretores da Globo] entenderam isso, esse é o melhor de tudo. E nós estamos batizando essa cozinha com um nome muito especial, que é Cozinha Louro José. Em homenagem à lembrança do pai do Louro Mané, que é o Louro José, que muito fez nesses 20 e tantos anos que esteve aqui na Rede Globo com a gente, e a gente tem muita saudade", afirmou.

Amauri Soares apoiou a decisão da apresentadora. "O nome não podia ser outro, porque o Louro é para sempre, aqui ele vai ser para sempre, especialmente para você, que é nossa rainha das manhãs. Você merecia essa cozinha, porque eu sei que é ferramenta de trabalho, inspiração, para pensar, criar. Coisas lindas e gostosas vão sair daqui", disse.

"Essa cozinha é um reconhecimento para esse time incrível que seu programa tem. Um time muito guerreiro, apaixonado pelo o que faz. Isso nos mobiliza muito, de procurar dar sempre para a equipe e para o time a melhor ferramenta, o melhor recurso para trabalhar. Essa equipe merece o melhor. Todos nós nos esforçamos muito para isso estar pronto hoje, porque a gente quer que essa equipe tenha o melhor possível para trabalhar", completou.

Ana Maria Braga contou também que a cozinha era um antigo desejo de todos os funcionários que fazem parte da atração. "Hoje nós estamos aqui em uma missão, para todos nós, 'especialíssima'. Eu estreei na Globo em 1999 e, na época, a gente já estreou com uma cozinha junto, do prédio onde está o estúdio do 'Mais Você'. Mas, nós mudamos para o Rio e, quando voltamos, a lei tinha mudado, e nós não podíamos ter a cozinha naquelas condições perto do nosso estúdio. Graças à Rede Globo, representada aqui pelo Paulo Marinho e pelo nosso amado diretor Amauri Soares e pelo Mariano Boni, todo mundo deu a mão para que a gente realizasse o sonho de ter essa cozinha aqui, dentro das normas todas, do lado do nosso estúdio", explicou.