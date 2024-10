Camila Moura - Reprodução Instagram

Publicado 07/10/2024 12:35

Rio – Camila Moura foi a vencedora da terceira Prova de Fogo de "A Fazenda 16", da Record, neste domingo (6). A influencer disputou contra Zé Love e Raquel Brito, que precisou de assistência médica ao passar mal enquanto acontecia a prova.

Cada competidor precisou escolher um peão para ajudar na dinâmica. Camila escolheu Cauê, Raquel chamou Suelen Gervásio, e Zé convocou Albert Bressan. A ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, levou a melhor e garantiu os poderes Laranja e Branco, podendo escolher um deles no dia da votação. Os integrantes que perderam prova, estão automaticamente na Baia junto com Suelen Gervásio.



Enquanto isso, após ser atendida pelos médicos, Raquel recebeu o apoio da apresentadora Adriane Galisteu, que tranquilizou os demais peões sobre seu estado de saúde, "Durante a disputa, Raquel passou mal. Ela já está sob cuidados da nossa equipe médica, passando por alguns exames, mas eu quero dizer que a Raquel está bem. Assim que ela receber o 'ok' da nossa equipe, ela volta para o confinamento".



A equipe da influenciadora também se manifestou em suas redes, "Por enquanto, o que podemos compartilhar é que ela está sendo muito bem assistida, com todos os exames sendo realizados. Assim que tivermos novidades, vamos atualizar vocês aqui em primeira mão, combinado?".



A prova será exibida nesta segunda-feira (7), a partir das 22h30, na Record.