’Chaves’ volta ao SBT depois de quatro anosDivulgação

Publicado 08/10/2024 18:37

Rio - Depois de quatro anos fora da TV, os seriados "Chaves" e "Chapolin" já têm data para voltar ao SBT. A emissora divulgou, nesta terça-feira (8), que os personagens icônicos estarão de volta à programação a partir deste sábado (12), em comemoração ao Dia das Crianças.

"Chapolin" é o primeiro a voltar para as telinhas, a partir de 13h15. Logo em seguida, às 14h, "Chaves" dá sequência à programação. Além da exibição na TV aberta, os episódios dos seriados estarão disponíveis na plataforma de streaming da emissora, o +SBT

"Atenção, eu tenho um recado um recado muito importante: o próximo sábado é Dia das Crianças, e das 6h às 19h45 programação do SBT é toda dedicada para a gente. Mas nesse dia não tem atrações só para as crianças; os adultos também vão adorar, porque eles estão de volta! 13h15: 'Chapolin'. E em seguida, 'Chaves'! O dia é todo nosso, aqui no Feriadão SBT especial Dia das Crianças", anunciou a emissora em uma chamada.