A Fazenda 16: Sacha revela motivo de ter ido para o reality: ’Desespero econômico’Reprodução de vídeo

Publicado 08/10/2024 09:30 | Atualizado 08/10/2024 09:31

Rio - O ator Sacha Bali, confinado em "A Fazenda 16", revelou que entrou no reality para conseguir melhorar a situação financeira dele e da mãe. O desabafo ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (8), após ser questionado por Gui Vieira se a decisão dele de ficar com a imunidade em uma roça, ao invés de dar para a Larissa Tomásia, que acabou sendo eliminada , não poderia ter 'pegado mal com o público'."Pode ter pegado, mas eu tenho a minha verdade. Eu sei porquê fiz isso. Minha mãe tem uma situação que talvez, daqui há dois anos, ela não consiga mais dar aula, e ela não tenha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Entrei aqui em uma situação realmente de desespero econômico, que a Larissa não tem", iniciou o ator.