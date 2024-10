TV Globo anuncia novidades para o BBB 25 - Reprodução/Internet

Publicado 09/10/2024 18:28

Rio - A vigésima quinta edição do "Big Brother Brasil" terá uma configuração diferente para comemorar os 60 anos da TV Globo. Na tarde desta quarta-feira (08), a emissora confirmou que os participantes entrarão em duplas formadas antes do confinamento. Pais e filhos, avós e netos, irmãos e casais são alguns dos vínculos que poderão formar essas duplas.A casa mais vigiada do Brasil ainda ganhará uma decoração inspirada nas produções que marcaram as últimas décadas na TV Globo. Além dos paredões, bate e volta, provas do líder e anjo; dinâmicas como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha serão mantidas e terão mais interação com o público ao longo dos 100 dias de confinamento. A seleção dos participantes manterá os grupos que marcaram as últimas edições do programa, os Pipocas e Camarotes.