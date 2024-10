Marcelo Pereira e Sabina Simonato - Globo/Bob Paulino

Publicado 10/10/2024 10:44 | Atualizado 10/10/2024 10:46

Rio - A Globo lançará, a partir de fevereiro de 2025, o novo telejornal "Bom Dia Sábado", comandando por Sabina Simonato e Marcelo Pereira, direto do estúdio de São Paulo, com repórteres espalhados por todo o Brasil. O programa terá uma proposta mais leve e descontraída e focará as cidades e temas que se aproximam da vida cotidiana das pessoas. A ideia é divulgar notícias factuais de todo o Brasil, além de prestação de serviço e previsão do tempo.

“Sábado é um dia de descanso, de lazer com a família, de passear no parque, de se cuidar, de fazer o que não deu tempo durante a semana. E para muita gente ainda é um dia de trabalho, de estudo, de compromissos, de pegar transporte público, circular pelas cidades. Um dia em que o comércio e os serviços fervem. Então, o 'Bom Dia Sábado' chega para ser o telejornal informativo do fim de semana. Um jornal para todo o Brasil, com agilidade, prestação de serviço, tudo ao vivo”, destaca Cristiana Randow, editora-chefe do novo telejornal.



Sobre os apresentadores

Desde 2022, Sabina Simonato apresenta o "Bom Dia São Paulo" com Rodrigo Bocardi. Ela admite que está feliz, ansiosa e com "frio na barriga" de comandar o novo telejornal nacional.

"Apresentar um jornal para o país todo é uma responsabilidade muito grande porque falamos para diferentes públicos sobre os mais variados assuntos. Queremos fazer um jornal acolhedor, como se estivéssemos conversando com as pessoas na sala de casa, num clima descontraído, enquanto passamos as informações necessárias para que todos possam aproveitar o final de semana da melhor forma possível”, diz Sabina, que está na Globo desde 2010.



Responsável pela previsão do tempo no ‘Hora 1’ e no ‘Em Ponto’, da GloboNews, Marcelo Pereira diz que apresentar o programa é um desafio imenso, que encara com tranquilidade.

"Porque tenho certeza de que será uma delícia de fazer. É um privilégio ancorar o ‘Bom Dia Sábado’ com a Sabina, que é uma amiga e grande profissional. Temos uma sintonia muito bacana e esperamos que o público sinta isso também. Vamos fazer de tudo para entregar o melhor”, comemora Marcelo, que está na Globo desde 2021.



O ‘Bom Dia Sábado’ vai ao ar em rede para quase todas as praças do país, as demais seguirão com suas versões locais do jornal e outras ainda com formato híbrido (parte em rede e parte local). A nova programação matinal dos sábados tem estreia prevista para fevereiro de 2025. O dia começa com uma reprise especial do ‘Globo Rural’, seguida pelo novo telejornal ‘Bom Dia Sábado’. Logo depois vem o ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’, que passa a ser exibido aos sábados, e as manhãs terminam com entretenimento, música, diversão, entrevistas com convidados e muitas dicas no ‘É de Casa’, que volta ao seu horário original, pré-pandemia.