Amaury Lorenzo recordou momentos difíceis antes do sucessoReprodução/Globo

Publicado 10/10/2024 14:38

Rio - Durante entrevista ao programa "Conversa com Bial", exibida na noite da última quarta-feira (09), Amaury Lorenzo falou sobre os momentos difíceis que enfrentou no início da carreira. Atualmente, o ator integra o elenco de "Volta por Cima", novela das sete da TV Globo. Ele ganhou notoriedade ao viver o personagem Ramiro, em "Terra e Paixão".

O intérprete de Chico revelou que muitas vezes questionou se atingiria o sucesso. "Em vários momentos você pensa: 'Será que vai dar? Será que está valendo eu não ter um calçado para ir para a faculdade?'. Eu descia na Central do Brasil, vindo de São Gonçalo e Niterói. Andava até a Urca para fazer Faculdade de Artes Cênicas, com trabalho debaixo do braço. Não tinha dinheiro de ônibus, pedia, negociava ou pagava o aluguel. Eu lembrei de um dia em que eu estava com muita fome, não tinha comida em casa. Eu levantei e falei: 'Não tem um café para tomar. Eu tenho uma matrícula na Universidade Federal'", contou.

Amaury Lorenzo comentou que sua crença religiosa fez com que ele não desistisse. "Já era um ator premiado no teatro, mas, o meu aluguel ia vencer. 'Vale a pena eu terminar esse curso de Artes Cênicas?'. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e ela estava bem na minha frente. Aí eu olhei para ela, com as mãozinhas assim e eu falei: 'Vou ter um papo com a senhora também. Estou muito chateado!'. E aí eu senti uma coisa boa assim, de vai, faz e fui. Foi nesse dia, que atravessando a UFRJ no sinal, virando para ir para a UNIRIO, foi quando encontrei um amigo e ele me indicou um espetáculo e que foi um sucesso."

O artista ainda relembrou uma memória que reviveu enquanto ia para os Estúdios Globo. "O carro parou nesse sinal e eu lembrei desse dia. Eu olhei para o mesmo poste, onde parei naquele dia, eu passando fome. Quando encontrei esse amigo, me convidou para o trabalho e aí eu respirei fundo. Entendi que tudo valeu a pena! O investimento dos meus pais e todos os perrengues. Como você falou, não foi num crescente, mas tiveram esses momentos de muita dificuldade. Hoje vale muito a pena", concluiu.