Cauê Fantin é eliminado de ’A Fazenda 16’Reprodução de vídeo

Publicado 11/10/2024 07:53 | Atualizado 11/10/2024 07:54

Rio - Cauê Fantin foi eliminado de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quinta-feira (10). O youtuber teve grande rejeição, recebendo apenas 6,79% dos votos para permanecer no reality. Ele levou a pior na disputa contra o ator Sacha Bali e MC Zaac.

Após anunciar o resultado, a apresentadora Adriane Galisteu comentou a estratégia do peão de sobrar de propósito no 'Resta Um' para se tornar Fazendeiro. "Eu achei que você fosse mudar a história de quem se coloca na roça. Porque você é impulsivo, a gente percebe o brilho dos seus olhos. Mas quem pediu, saiu. Pode acreditar. Mas eu quero te agradecer muito porque eu conheci você pessoalmente. Você é um cara muito legal, muito bacana, tem um 'coraçãozão'. Acho que você vai ter orgulho do teu histórico aqui dentro. [...] Muito obrigada por ajudar a gente a brilhar com 'A Fazenda 16'", disse.Em seguida, o youtuber agradeceu a experiência. "Ai, gente, obrigada eu. Pra mim foi uma oportunidade incrível. Eu acho que sempre fui um cara fechado porque as pessoas sempre falaram pra mim que eu não iria conseguir, que as coisas não dariam certo. [...] E eu estou muito grato de estar aqui, foi um sonho realizado", falou.