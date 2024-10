Heslaine Vieira está no elenco do sitcom ’Tô Nessa’ - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 13/10/2024 05:00

Rio - Natural de Minas Gerais, Heslaine Vieira retornas às telinhas com mais uma personagem alto astral depois de brilhar como a divertida Soraya em "Fuzuê" (2023). A atriz dará vida à Ina no sitcom "Tô Nessa", que estreia neste domingo (13), na TV Globo, após o "Fantástico". Antenada, namoradeira e estilosa, a personagem é uma das filhas de Miranda (Regina Casé) e vai arrancar boas risadas do público.

"Estou feliz de estar de volta, é muito bom poder fazer o que amamos. A Ina é uma 'it girl' super atualizada e 'pra frentex'. Ela tem muita autoestima e ama se vestir da cabeça aos pés de forma chamativa. Pode até passar uma imagem superficial, mas no fim das contas sempre dá um jeito de resolver os problemas da casa. É uma mulher prática e alto astral", detalha a artista, que aponta suas semelhanças com a irmã de Mari (Luana Martau) e Nana (Valentina Bandeira).

"Sou alto astral e carinhosa, mas sou reservada na vida íntima. Compartilhamos o gosto por beleza e mudanças de cabelo. De certa forma também estamos inseridas no mundo digital, como todos hoje em dia. Para mim as redes sociais têm muito a ver com trabalho e para a Ina além de trabalho é o mundo dela, onde se encontra. É importante lembrar que a Ina é mais nova que eu e já nasceu na era da internet", frisa.

Heslaine espera que o público se identifique com Ina. "Estou torcendo e trabalhando bastante nesse sentido. Gosto de construir as personagens a partir da humanidade. Observo as pessoas, amo pesquisar, ler e testar o que está já na minha mente. Os criadores desse projeto pensaram especificamente em cada personagem e em como poderíamos nos aproximar do público. Com um texto bom nas mãos, direção e caracterização da personagem, fica mais fácil trabalhar. Nos bastidores, já consigo sentir uma identificação com os cabelos da Ina, o figurino", comenta.

Criado por Regina Casé e Jorge Furtado, "Tô Nessa" terá 11 episódios e conta com cenário circular, plateia e banda, liderada pelo cantor Feyjão. "Estava louca para ir aos palcos e acabou que trabalhando no audiovisual nunca dava tempo para parar e me dedicar 100%. Agora tive a oportunidade de trabalhar no palco ainda que no audiovisual. Tudo que eu queria nesse momento. A gente não improvisa tanto nesse projeto, as piadas são encaixadas e bem pensadas, mas o fato de ter plateia traz um frescor grande. Não dá para ficar repetindo no palco, né? Então a gente se joga, dança com a banda e recebe os convidados com todo carinho. Não é fácil fazer humor, mas estou aprendendo muito com todo mundo ali", avalia a atriz.

O elenco do sitcom é composto ainda pelo influenciador Dan Mendes, que vive Darley; e Ju Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo, intérprete de Muricy, dona do imóvel onde a família de Miranda mora. Artistas como Evandro Mesquita, Lázaro Ramos, Katiuscia Canoro, Xande de Pilares, Roberta Miranda e Natanzinho Lima são alguns dos artistas que farão participações especiais no humorístico.

"Sempre bom estar cercada de pessoas tão experientes e talentosas que tem tanto a ensinar. É uma grande oportunidade para mim de aprendizado. Pude contracenar com pessoas que jamais imaginei estar perto, atores, cantores e influenciadores também. E Regina (Casé) esta no mercado há tantos anos, sempre em grandes projetos, com grandes sucessos. Ela pensa e resolve mil coisas por segundo e às vezes fico olhando e pensando "como consegue?". Muita coisa para aprender observando e convivendo", diz Heslaine.

E o que faz a mineira dizer 'Tô Nessa'? Trabalho. "Quanto mais difícil, mais eu gosto e quanto mais distante do trabalho anterior também. Depois desse projeto me sinto pronta pra encarar qualquer desafio. Só posso agradecer a Letícia Naveira, nossa produtora de elenco, pelo teste e a Regina, Fabricio (Mamberti), Jorge furtado por confiarem em mim".



Trajetória profissional e desejos futuros

Heslaine iniciou a carreira no audiovisual há 18 anos, em "Filhos do Carnaval", da HBO, em 2006. De lá para cá, atuou em "Pedro & Bianca", da TV Cultura, "Dupla Identidade" (2014), "Mister Brau" (2016), "Malhação: Viva a Diferença" (2017), "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Fuzuê" (2023), da TV Globo, além de "Carcereiros" (2018), "Sob Pressão: Plantão Covid" (2020), "As Five" (2020-2024), do Globoplay.

"Tenho muita gratidão por tudo que vivi até aqui. Trabalhar como atriz no Brasil não é fácil e o fato de ser uma mulher negra também não facilitou as coisas. Agora vivemos uma nova fase na caminhada e eu sigo animada para colher os frutos do trabalho. Hoje me sinto mais confiante e pronta para encarar qualquer desafio e gosto de olhar para trás agradecendo cada personagem grande ou pequena que tive oportunidade de fazer. Tudo é caminho. Caminhos esses que nem sempre são fáceis, mas que sempre fiz com amor e dedicação. E é assim que me vejo agora, caminhando mais segura, sabendo bem onde quero chegar e o mais importante, sabendo meu valor", reflete.



Ela ainda expõe que tem o desejo de interpretar uma mocinha. "Nunca fiz e tenho muita vontade porque além de tudo, considero muito desafiador. A mocinha precisa ter carisma e força, não ser boba, mas ver o mundo mais colorido. Acho que é a personagem mais difícil de se fazer em novela", acredita.

Vida pessoal

Heslaine está noiva de Gustavo Xavier. O pedido de casamento foi feito, neste ano, durante um cruzeiro. Com a vida profissional bombando, a atriz comenta que ainda não tem se dedicado muito aos preparativos do enlace. "Tem muita coisa acontecendo. Já moramos juntos e temos uma relação de muita cumplicidade. Foi um momento lindo e assim que estivermos prontos, vamos nos casar no religioso", diz ela, que fala sobre o relacionamento de três anos dos dois. "Nós temos uma relação muito saudável e nos apoiamos mutuamente em nossos sonhos e objetivos individuais. Somos muito parceiros".

Discreta, a atriz também entrega o que muitos não sabem sobre ela. "No fundo sou um pouco tímida e bem reservada. As vezes estou menos falante como de costume e é porque ou estou falando com Deus ou tímida em alguma situação".

Cuidados com a beleza

Basta conferir uma foto de Heslaine nas redes sociais para ver uma 'chuva' de elogios. A atriz, então, compartilha sua rotina de cuidados de beleza. "Gosto muito de me cuidar e agradeço pelos elogios. Dermatologista para mim é essencial porque amo e preciso cuidar da minha pele. Também é importante cuidar do corpo e se alimentar bem. Não dá para estar 100% o tempo todo, mas tento equilibrar os pratos. Eu trabalho com minha imagem e tenho prazer em me colocar à disposição das minhas personagens. Amo cuidar do meu cabelo, mudar de cabelo e agora estou me arriscando com automaquiagem também", afirma.

'Não dá para dar conta de tudo'

Nos dias livres, a artista gosta de cuidar da casa e ficar perto da família. "Amo ficar em casa, cuidar da casa e das minhas plantinhas. Sou muito caseira e me recarrego assim. Gustavo e minha família também são muito presentes e passar um tempo junto com as pessoas próximas me deixa com os pés no chão e o coração tranquilo. Às vezes desligo o celular e deixo as coisas acontecerem até que me sinta bem para responder as muitas mensagens. Não da para dar conta de tudo e eu entendi isso com a ajuda da terapia".