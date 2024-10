Roberto Carlos grava especial com Andrea Bocelli para Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 12/10/2024 16:50

Rio - O tenor italiano Andrea Bocelli, de 66 anos, fará uma participação especial no tradicional programa de fim de ano de Roberto Carlos, de 83, exibido pela Globo em dezembro.



Neste ano, o especial marca 50 anos da atração. O espetáculo acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 27 de novembro, e será aberto ao público, com ingressos já disponíveis.



De acordo com o site F5, a apresentação com Bocelli foi a única gravada previamente e ocorreu durante a passagem do tenor pelo Brasil, em maio, onde ele e Roberto Carlos foram vistos sorrindo e descontraídos.