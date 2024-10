Influenciadora esclareceu briga com Zaac por conta de beijo em Gizelly - Reprodução/Playplus

Influenciadora esclareceu briga com Zaac por conta de beijo em Gizelly Reprodução/Playplus

Publicado 12/10/2024 18:03

Rio - Bateu o arrependimento em Luana Targino após discussão com Gizelly Bicalho e Zaac em "A Fazenda 16". Na manhã deste sábado (12), a influenciadora conversou com o cantor e explicou a reação que teve ao beijo que ele deu na advogada durante a madrugada.

fotogaleria "Eu queria lhe pedir desculpa pelo que eu fiz ontem. Eu estou num estado que eu não quero perder mais ninguém, sabe? Eu estou com muito medo das coisas que vão acontecer nas próximas semanas, nas próximas roças. E eu descontei em você uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com você. E, por isso, quero lhe pedir desculpa. Você não é Sacha, você não é Larissa, você não é ninguém", disse.

"As pessoas, ouvindo o que você falou, me interpretam como se eu fosse um Sacha. Em momento algum foi isso. Eu sempre falei com a Gizelly que era brincadeira. E a única palavra parecida com 'oferecida' que ela achou que eu tinha falado, foi 'convencida'", respondeu o cantor.

Zaac ainda afirmou que nunca tentaria beijar Gizelly caso ela estivesse bêbada. "Que bom. Fico feliz por isso. Você me desculpa?", questionou Luana. "Desculpo. É só essa questão mesmo. Já falei pra ela que não tem mais essa brincadeira. Acabou totalmente, prefiro que a gente fique claro nisso. E já era. Fica em paz", declarou o artista.

Depois da conversa, Luana procurou a amiga para resolver o desentendimento. Ela revelou que desistirá do programa caso a ex-BBB seja eliminada. "Se você sair, eu vou bater o sino e vou sair. Se acontecer qualquer coisa com você, eu não vou ficar aqui. Isso é uma coisa que eu já sei. Eu não estou com condição psicológica nenhuma. Eu sei que eu estourei, eu sei que vocês não são Sacha e Larissa. Eu poderia, sim, ter me controlado", admitiu.

A advogada esclareceu para a colega de confinamento a relação que possui com o cantor. "Ele estava chorando pela ex, eu dei um abraço nele. Ele estava falando que era apaixonado por ela ainda, e eu falei: 'Zaac, se você quiser, eu te ajudo a reconquistar essa mulher'. A gente não é uma coisa de paixão, tesão desenfreado. Foi só para fazer a galera dar risada", contou.

"Mas eu me desesperei. Eu sei que estou errada. Ontem, assim que acabou, eu pensei: 'fiz m*rda, era para eu ter chamado ela num canto'. Mas eu não quero que o que aconteceu se repita. [...] Infelizmente não consegui me controlar. Fiquei com medo do que podia acontecer. Não deveria ter falado aquelas coisas, mas não quero passar pelas mesmas coisas. [...] Espero que vocês me perdoem pelo que eu fiz. Não posso julgar ninguém pelo que aconteceu com outras pessoas. Só que acho que isso vai ser um trauma na minha vida", concluiu Luana.