Washington Olivetto morreu aos 73 anos Reprodução/instagram

Publicado 13/10/2024 20:45 | Atualizado 13/10/2024 20:49

Rio - Gênio da publicidade brasileira, Washington Olivetto morreu neste domingo (13) aos 73 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo. O profissional revolucionou o mercado de marketing e idealizou campanhas de grande repercussão.

Uma de suas mais famosas criações foi a do Garoto Bombril. Chamado para modificar a linguagem dos comercias de produtos de limpeza, Olivetto trocou as tradicionais cozinhas sujas por um cientista, interpretado pelo ator Carlos Moreno, para explicar as vantagens e utilidades dos produtos da marca.



Produzida em 1987, a campanha "Meu Primeiro Sutiã" abordou a passagem da adolescência para a vida adulta. No comercial, uma jovem chega em casa e encontra uma caixa com um presente especial: um sutiã. O vídeo termina com a moça vestindo a peça.

Com a chegada das empresas de serviços de ligação direta à distância (DDD) na década de 1990, Washington Olivetto fez a Embratel sair na frente das concorrentes com um jingle cantado por três meninos vestindo macacões coloridos.

Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cannes em 1974, o comercial "Homem com mais de 40 Anos" foi a primeira ação publicitária brasileira a levar o prêmio e mostrou que a vitalidade ainda persiste mesmo com o passar dos anos.