Déa Lúcia ganhou selinhos de Juan Paiva e Cauã Reymond Reprodução/Globo

Publicado 13/10/2024 21:40

Rio - Déa Lúcia protagonizou um momento bem-humorado durante o "Domingão com Huck", deste domingo. A Mãe de Paulo Gustavo ganhou selinhos de Cauã Reymond e Juan Paiva, que se enfrentaram na "Batalha do Lip Sync", quadro do programa dominical apresentado por Luciano Huck.

fotogaleria O momento teve início quando Cauã Reymond brincou sobre uma situação em que beijou Déa Lúcia e foi criticado por ela. Na sequência, a mãe de Paulo Gustavo levantou e deu um selinho no ex-marido de Mariana Goldfarb. Juan Paiva não deixou passar e também deu um beijinho na integrante do "Domingão".