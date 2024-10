Sheron Menezzes conta o motivo de dormir em quarto separado do marido: ’Tem que ter espaço’ - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 09:49 | Atualizado 15/10/2024 09:52





"Foi uma coisa que ele me ensinou. Na verdade eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim: 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui'. E aí ele falou a palavra-chave para mim 'e vice-versa'. Falei: 'meu Deus, estou sofrendo por uma pessoa e poderia estar olhando para dentro de mim. E a partir daí, eu mudei e a gente começou a ter um relacionamento muito na mesa mesmo, sabe?", contou. Rio - Sheron Menezzes, de 40 anos, participou do programa "Sábia Ignorância", do GNT, apresentado por Gabriela Prioli, nesta segunda-feira (14). Durante a atração, a atriz revelou que sentia ciúmes do marido, o lutador Saulo Bernard, mas após dialogar, mudou o comportamento e também entendeu a importância de dormirem em quartos separados para cada um ter seu 'espaço'."Foi uma coisa que ele me ensinou. Na verdade eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim: 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui'. E aí ele falou a palavra-chave para mim 'e vice-versa'. Falei: 'meu Deus, estou sofrendo por uma pessoa e poderia estar olhando para dentro de mim. E a partir daí, eu mudei e a gente começou a ter um relacionamento muito na mesa mesmo, sabe?", contou.

Logo em seguida, a atriz explicou que eles dormem em quartos separados para que um respeite o espaço do outro. "Eu gosto de ter meu momento sozinha, eu gosto do silêncio da manhã, do silêncio da noite. Ele gosta de ficar na televisão, ele gosta do barulho, fala muito. A gente achou na maternidade esse espaço. Porque eu precisava de horas para dormir. Então ele precisava levar o Benji e a gente já tinha uma coisa 'de vez em quando dorme ali', que, na verdade, todo casal faz isso, né? Dorme no quarto de hóspedes, dorme no quarto do filho, dorme na sala, é uma hipocrisia dizer que não. Só que para a gente, a gente colocou na mesa, então você tem o seu quarto e eu tenho o meu quarto e a gente fica junto quando quer e não fica quando não quer. E aí, a gente respeita o espaço um do outro. Porque a gente tem que ter espaço. [...] Cada um tem que ter o seu individual", ressaltou a atriz.



Sheron e Saulo estão juntos há 12 anos e oficializaram a união em 2022, em uma praia de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. O casal é pai de Benjamin, de 6 anos.