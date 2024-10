Emilio Dantas e Antonio Fagundes surgem caracterizados para nova mini série 'Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos' - Laura Campanella / Divulgação

Publicado 15/10/2024 16:38 | Atualizado 15/10/2024 16:39

Rio - Nesta terça-feira (15), foram divulgadas as primeiras imagens da nova minissérie da HBO, "Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos", que contará a história do assassinato da socialite Ângela Diniz, ocorrido em 1976. A produção é uma adaptação do podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, e traz no elenco nomes de peso como Antonio Fagundes, Emílio Dantas e Marjorie Estiano, que darão vida às figuras centrais da trama: o advogado Evandro Lins, o assassino Doca Street, e a própria Ângela Diniz. As gravações já foram finalizadas mas a produção ainda não tem data de estreia.

Com seis episódios, a produção retrata a intensa jornada de Ângela Diniz, uma mulher que desafiou as convenções sociais nos anos 70. Interpretada por Marjorie Estiano, Ângela teve sua trajetória em conflito após a separação do seu primeiro marido e, em seguida, seu relacionamento com Doca Street (Emilio Dantas), que também não aceita a separação, culminando em um trágico assassinato.



Doca Street (Emílio Dantas) é um playboy típico da alta sociedade paulista e membro de uma das famílias mais tradicionais da época, largou a esposa Adelita Scarpa ao se apaixonar loucamente por Ângela. No início se mostra parceiro da vida livre e "transgressora", mas logo quer trancafiar Ângela em uma jaula para seu exclusivo "uso" - que não aceita ser novamente colocada sob rédeas. Ele assassina Ângela com quatro tiros à queima roupa.



Evandro Lins (Antonio Fagundes) foi um aclamado jurista brasileiro. De procurador da República a ministro do STF, encerrou sua carreira defendendo Doca Street no julgamento histórico pela morte de Ângela Diniz, alegando a tese da legítima defesa da honra,



A minissérie conta ainda com um elenco diversificado, incluindo nomes como Renata Gaspar, Thiago Lacerda, Thelmo Fernandes, Joaquim Lopes e Emílio de Mello.