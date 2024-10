Camila, Flora, Gizelly, Julia e Luana criticaram jeito explosivo de Suelen - Reprodução Tv Record

Publicado 15/10/2024 18:59

Rio - Horas antes da formação da quarta roça de "A Fazenda 16", Suelen Gervásio foi alvo de críticas das aliadas. Em papo na área externa da casa, as peoas Camila, Flora, Gizelly, Júlia e Luana detonaram o jeito explosivo da irmã de Rafael Zulu.

"Ninguém aqui concorda com tudo o que ela fala", afirmou Gizelly. "Eu também acho que a Suelen exagera, que perde o ponto, que tem horas em que é rude, eu acho, já falei isso pra ela", disse Camila. Já Luana, ficou preocupada com as ações da peoa. "Quando alguém começa com um discurso e eu fico lá sentada, ouvindo, parece que eu compactuo. Não vou mais fazer isso", frisou.