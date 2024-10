Roque Santeiro chega ao canal Viva no dia 4 de novembro - Reprodução

Publicado 16/10/2024 11:36 | Atualizado 16/10/2024 11:39

Rio - Aguinaldo Silva comemorou o anúncio do canal Viva de que a novela "Roque Santeiro" será reprisada a partir do dia 4 de novembro. A trama foi a primeira novela de Dias Gomes a ser exibida às 20h, horário nobre da Globo. Aguinaldo Silva participou da novela, escrevendo a partir do capítulo 51, com a colaboração de Marcílio Moraes, Joaquim Assis e Lilian Garcia.

"É viva, mesmo. Viva pra caramba. Viva sem filtros nem mimimi. É mil vezes Viva! É novela na veia... em doses múltiplas. Tô certo ou tô errado?", comentou o autor no X, nesta quarta-feira (16).

"Novela maravilhosa. Inesquecível Porcina com Regina Duarte", disse uma seguidora.

"A melhor de todos os tempos ! A melhor da sua época é nunca teve nenhuma tão boa até hoje, e nunca terá ! Tô certo ou tô errado?", reagiu outro seguidor. "Ao lado de Vale Tudo e Tieta, a trindade das melhores novelas brasileiras. Perfeita!", comentou um internauta.

"Roque Santeiro" foi exibida pela primeira vez em 1985 e trouxe um elenco de peso: Lima Duarte, José Wilker, Regina Duarte, Ary Fontoura, Claudia Raia e Patrícia Pillar.

A novela fez muito sucesso na época com uma sátira à exploração política e comercial da fé popular na história que se passava na cidade fictícia Asa Branca. Os moradores viviam em função dos supostos milagres de Roque Santeiro (José Wilker), um coroinha e artesão de santos de barro que teria morrido como mártir ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro).

Anos após sua suposta morte, o falso santo reaparece ameaçando o poder e a riqueza das autoridades locais.

A versão de 1975 da novela foi censurada, e foi relançada 10 anos depois. Na época, a censura foi motivada por uma escuta telefônica do governo, na qual Dias Gomes afirmou que a novela era uma forma de enganar os militares.