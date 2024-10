Tati Machado comenta pressão para ter filhos: ’Você começa a se apavorar’ - Reprodução de vídeo

Tati Machado comenta pressão para ter filhos: ’Você começa a se apavorar’Reprodução de vídeo

Publicado 17/10/2024 07:52

Rio - Tati Machado, de 33 anos, comentou a pressão que sente para ter filhos, no "Saia Justa", do GNT, desta quarta-feira (16). A jornalista falou sobre essas cobranças relacionadas a idade, durante o bate-papo com as coapresentadoras Eliana, Rita Batista e Bela Gil, e com a convidada, Mônica Martelli.



"A gente está falando de uma geração que cada vez está envelhecendo mais e a gente também está falando de uma população que cada vez está querendo engravidar mais tarde. Eu, por exemplo, tenho 33 anos", iniciou a comunicadora.