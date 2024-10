Serginho Groisman homenageia Chitãozinho - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 19:01

-Rio - Na última segunda-feira, o "Altas Horas" completou 24 anos no ar, na TV Globo, e em comemoração à data, Serginho Groisman apresenta uma edição especial no próximo sábado (19), homenageando um dos convidados que mais marcaram presença na história do programa: a dupla Chitãozinho & Xororó. Para a celebração, a edição também receberá Agnes Nunes, Elba Ramalho, Simone, Lauana Prado, Luísa Sonza e Simone Mendes, que revelam suas relações com os irmãos sertanejos.

fotogaleria Cada uma selecionou um sucesso para cantar ao lado da dupla e, entre os musicais, estão confirmados "Alô", "No Rancho Fundo", "Página de Amigos", "Se Deus Me Ouvisse", "Coração Sertanejo" e, claro, "Evidências". Os homenageados mencionam ainda o mais recente lançamento, o álbum "José & Durval" – nomes de batismo da dupla -, com canções inéditas, das quais apresentam duas no palco do programa: "A Gente Grita" e "Romance de Filme", esta última com Simone Mendes.

Os convidados contam ainda lembranças de participações passadas na atração, que acompanhou e acompanha a carreira de diversos deles. "Trabalho com música porque é o que eu amo. Amo receber vocês [convidados] e levar isso para vocês [plateia]. Não poderia deixar de agradecer toda a equipe de produção, os câmeras, cabo-man [...], a gente não faz nada sozinho, e essa equipe trabalha muito, muito mesmo, para colocar cada programa no ar", agradece Serginho.