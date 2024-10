Camila, Flora e Julia repercutiram a eliminação de Suelen - Reprodução/Playplus

Camila, Flora e Julia repercutiram a eliminação de Suelen Reprodução/Playplus

Publicado 18/10/2024 21:52

Rio - Após eliminação de Suelen Gervásio de "A Fazenda 16" , Flora, Júlia e Camila comentaram a saída da peoa. Na noite desta sexta-feira (18), as aliadas da modelo dentro do jogo afirmaram que o comportamento explosivo da irmã de Rafael Zulu fez com que ela levasse a pior na roça contra Vanessa e Sacha.

fotogaleria "Ela saiu pelo jeito dela. Pelo excesso. A gente tentou falar o tempo todo", explicou Camila. "Ela falava que não queria ser cuidada", disse Julia. A ex-mulher de Lucas Buda pediu que as aliadas apontem quando ela errar. "Eu não, eu quero que vocês cuidem de mim e falem o que acham, porque isso aqui é um hospício", disse.

Julia comentou a melhor forma de conviver com Suelen. "Então assim, ela é uma pessoa que eu já entendi que pra gente ter por perto, a gente tem saber lidar com o jeito, com o que fala e gostar dela desse jeito", concluiu.