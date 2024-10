Samuel de Assis durante o ’Lady Night’ - Reprodução de vídeo

Samuel de Assis durante o ’Lady Night’Reprodução de vídeo

Publicado 19/10/2024 07:44 | Atualizado 19/10/2024 07:58

Rio - Samuel de Assis participou do "Lady Night", do Multishow, nesta sexta-feira (18), e fez várias revelações sobre sua vida sexual. No quadro "Hector Boligrafo", em que passou por um 'detector de mentiras', o ator de 41 anos contou que já brochou na hora do sexo. "Opa, claro", afirmou ele, que normalizou a situação. "Quem nunca?".

Samuel também afirmou que já fez suruba. "Muitas, muitas. Amo, inclusive", entregou. Ele, então, questionou Tata e o Hector. "Vocês não gostam?". Com bom humor, a apresentadora respondeu: "A gente não é chamado. A gente não é convidado. Se você puder agora me adicionar no WhatsApp, eu, quinta-feira que vem, estou livre".



O ator, então, comentou como é sua suruba "boa". "É suruba relax. Você vai ali, toma um negocinho, aí dá um beijinho, faz um negócio, ajeita o outro que está caindo", declarou aos risos.

No elenco de 'Mania de Você'

Recentemente, Samuel revelou que integrará o elenco de "Mania de Você", atual novela das nove da TV Globo. "Já já, está quase chegando. Vai ser o Daniel Fischer, um arquiteto. O arquiteto que, inclusive, construiu o Albacoa, que é o resort onde a novela se passa", contou Samuel. Ele ainda fez suspense sobre a índole do personagem. "Tá mais para João Emanuel Carneiro [autor da trama], aquela coisa que a gente não sabe nunca o que vem por aí. Mas ele é bonzinho, está mais para bonzinho. Até que se prove o contrário...", disse ele, em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta".