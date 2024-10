Gizelly Bicalho chora após DR com Zaac - Reprodução de vídeo

Publicado 19/10/2024 10:02

Rio - Após se beijarem, Gizelly Bicalho e Zaac discutiram a relação durante a festa de "A Fazenda 16", da Record, nesta sexta-feira (18). O cantor comentou com a advogada que ficou chateado coma a atitude dela em uma briga entre ele e Sacha Bali. O peão ainda deu a entender que preferia se afastar da ex-BBB.

"Eu prefiro acordar e me dar bem com pessoas que me dou bem, e não me dar bem com pessoas que não me dão bem!", afirmou Zaac. "A gente não se dá bem não, Zaac?", quis saber Gizelly. "A gente não se dá bem, Gizelly, principalmente ontem. Na hora que eu vi que você preferiu se posicionar no lado que você não tinha certeza mas que era mais conveniente para você, você se posicionou", opinou o cantor.

"Você tá sendo injusto comigo!", comentou a advogada. "Posso dar um conselho? Pode se indispor comigo, pode começar! Não quero mais que você me defenda dessa forma", pediu Zaac. "Você poderia ter se indisposto de forma neutra. Você preferiu Gui. Não é a primeira vez! Não é a primeira vez. (...) Você fala que me ama, que me adora mas na hora de se indispor você sempre me bota", completou.

Horas depois, no banheiro, Gizelly tentou conversar novamente com o funkeiro e foi às lágrimas. "Você num sabe que eu sempre gostei de você? Eu nunca falei de você! Quando você sair daqui, mil vezes você vai saber que eu nunca falei mal de você! Nunca, nunca, nunca!", disse.