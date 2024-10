Fernando Zor e a namorada, Lara - Reprodução de vídeo

Publicado 19/10/2024 08:19

Rio - Fernando Zor, dupla de Sorocaba, revelou como conheceu a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi, em entrevista ao "Conversa com Bial", nesta sexta-feira (18). O sertanejo, que publicou a primeira foto com a amada no Instagram em setembro, disse que compareceu a uma consulta com a profissional e se encantou por ela.