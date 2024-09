Fernando Zor faz primeira aparição pública com nova namorada, Lara Bissi - Araújo / Agnews

Publicado 28/09/2024 10:22

Rio - Fernando Zor, dupla sertaneja de Sorocaba, fez a primeira aparição pública ao lado da nova namorada, a dermatologista Lara Bissi, no Rodeio de Jaguariúna, interior de São Paulo. No evento, que aconteceu na noite desta sexta-feira (27), o casal posou agarradinho para os fotógrafos e até se beijaram. O cantor assumiu o relacionamento nas redes sociais, na última semana.Junto com Sorocaba e com uma participação especial do cantor norte-americano Dustin Lynch, Fernando foi umas das atrações do evento. Jorge & Matheus, Simone Mendes e Mari Fernandez também animaram o público do festival. Após se apresentar, o sertanejo aproveitou para curtir um show de mãos dadas com Lara.

Sorocaba foi clicado ao lado da esposa, a influenciadora digital Biah Rodrigues. O cantor Luan Pereira também posou com a nova namorada, Maria Eduarda. Os ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli foram outras personalidades que marcaram presença no rodeio.Fernando anunciou o relacionamento com a dermatologista através de uma publicação no Instagram. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando", legendou o artista. Internautas notaram que os dois já estão usando aliança.Vale lembrar que Fernando viveu um romance ioiô com Maiara, que faz dupla com Maraisa. O relacionamento, que começou em 2019, chegou ao fim em maio do ano passado. Desde então, Fernando já foi clicado aos beijos com Nayara Munhoz e também viveu um affair com Viviane Kotlevski.