Publicado 28/09/2024 19:44

Rio -Zé Ramalho esteve no 'Caldeirão com Mion' deste sábado (28) e levantou a plateia com os maiores sucessos. Depois, recebeu a filha Linda Ramalho para cantar um dos seus maiores clássicos, 'Chão de Giz'.

Os dois foram aplaudidos de pé pela plateia. Linda explicou que esse momento é ainda mais especial, já que é a primeira vez que cantam juntos publicamente.



"Está sendo incrível, maravilhoso. Estou fazendo uma roupagem nova, estou cantando as músicas dele na versão rock. E hoje finalmente estou cantado ao lado dele, a primeira vez da minha vida, finalmente", disse.

Zé Ramalho descreveu que o interesse de Linda pela música vem desde a infância: "A Linda de desde novinha, lembro que desde pequenininha já demonstrava essa proximidade com a música. Toda vez que eu tocava violão em casa, ela abria a porta, entrava e ficava sentada olhando eu cantar."