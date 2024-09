Ex-BBB Isabelle Nogueira aposta em look poderoso para brilhar no samba - Reprodução /Instagram

Ex-BBB Isabelle Nogueira aposta em look poderoso para brilhar no sambaReprodução /Instagram

Publicado 28/09/2024 22:24 | Atualizado 29/09/2024 08:01

Rio- Isabelle Nogueira surpreendeu os seguidores, neste sábado (28), ao mostrar a escolha do look para ser apresentada como musa da escola de samba Grande Rio . A ex-BBB postou um um vídeo do ensaio fotográfico vestindo o modelito.

A morena usou um body com decote profundo, franjas e muito brilho para se jogar no samba. No Carnaval de 2025, a agremiação vai homenagear o estado do Pará com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". E, Isabelle viveu por lá em um momento de sua vida.

Na legenda, escreveu: "Estou aqui, nas cores da Grande Rio, para viver esse momento com muita alegria e gratidão. Avante."

Atualmente, Isabelle Nogueira é cunhã-poranga do Boi Garantido e também influenciadora digital.