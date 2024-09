Anitta abre álbum de fotos de viagem à Grécia - Reprodução / Instagram

29/09/2024

Rio - Uma nova tendência vem chamando a atenção nas areias: a sobreposição de biquínis. O truque de styling consiste em usar dois ou mais biquínis ao mesmo tempo, criando camadas que mesclam cores, estampas e texturas de maneira única. A moda que começou a despontar durante o verão europeu, e promete ser a sensação no Brasil, agradou famosas como Anitta, Letticia Munniz, Lívia Nunes e Bianca Andrade.

"A proposta da sobreposição é simples, mas o efeito é marcante. A ideia principal é usar dois ou três biquínis, colocando uma peça sobre a outra de maneira coordenada. A parte de baixo pode ser de uma cor vibrante ou estampada, enquanto a de cima pode ser mais neutra, ou vice-versa. O segredo está em criar um contraste visual que chame a atenção, seja pela combinação de tons, seja pela mistura de texturas", ensina a consultora de moda Maria Helena.

Além de estilosa, a produção é econômica, já que permite o uso de peças antigas. "O diferencial da sobreposição de biquínis está na sua flexibilidade criativa. Diferente de outras modas, onde as opções podem ser mais limitadas, essa tendência permite a criação de combinações infinitas. Você não precisa comprar peças novas para aderir à sobreposição. Basta reaproveitar os biquínis que já tem e combiná-los de formas diferentes. Isso torna a tendência acessível e sustentável", afirma a consultora.

Com esse truque, o verão brasileiro promete ser marcado por produções repletas de criatividade. E a boa notícia é que qualquer mulher pode aderir à moda. "A sobreposição funciona bem em todos os tipos de corpo. Não é uma moda restrita, já que permite adaptar as peças ao estilo pessoal de cada um. Quem tem mais busto, por exemplo, pode brincar com as camadas para criar um volume equilibrado, e quem prefere algo mais discreto pode escolher sobrepor cores neutras", destaca Maria Helena.

Além do estilo tradicional na praia ou piscina, a sobreposição de biquínis também pode ser incorporada ao visual fora das águas. "Você pode combinar a parte de cima de um biquíni com uma saia longa ou shorts, criando um look versátil para eventos à beira-mar ou festas de verão. Adicionar uma terceira peça, como uma saída de praia ou um kimono leve, completa o visual com elegância", sugere a profissional.