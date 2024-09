Ludmilla faz primeiro Numanice em Lisboa - Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2024 18:05

Rio - Ludmilla, de 29 anos, está em alta com seu projeto de sucesso Numanice. Neste sábado (28), a cantora subiu ao palco montado no Estádio do Restelo, em Lisboa, Portugal. Foi a primeira vez que ela levou seu repertório de pagode para uma turnê fora do país.

A artista repostou no Instagram o vídeo que os fãs publicaram em sua homenagem. A cantora mostrou nos stories o momento em que começou a apresentação e a participação da cantora portuguesa Soraia Ramos. Ludmilla é casada com a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves há três anos.