Publicado 28/09/2024 11:23 | Atualizado 28/09/2024 11:28

Rio - O ator e comediante norte-americano Marlon Wayans, conhecido por protagonizar o filme "As Branquelas", está namorando uma brasileira. A cantora Ruby compartilhou, através dos stories do Instagram, um momento ao lado do artista aos beijos e o chamou de 'meu preto', nesta sexta-feira (27). Além disso, ela confirmou o relacionamento, após ser questionada por um seguidor em uma caixinha de perguntas se o 'namorado era o ator das branquelas'.

"Sim, gente, sim. Não só desse filme mas outros também que fizeram muito sucesso no Brasil. E que loucura, né? Eu assisti esse filme e agora namoro com o cara. Que loucura, doideira!", respondeu a cantora.



Ruby é o nome artístico de Camila Gomes, que tem pouco mais de 39 mil seguidores nas redes sociais. A cantora é dona de algumas canções, como Chapadin de Amor, UHLALA e Dentro de Mim.



