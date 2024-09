Fernando Zor e Lara Bissi posam agarradinhos - Reprodução do Instagram

Fernando Zor e Lara Bissi posam agarradinhosReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2024 10:03

Rio - Fernando Zor surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira (18), ao assumir o namoro com a dermatologista Lara Bissi. O cantor publicou, no Instagram, uma foto coladinho com a amada e escreveu na legenda: "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja". Internautas ainda notaram que os dois já estão usando aliança.

fotogaleria

Amigos e fãs de Fernando comentaram a publicação. "Que Deus abençoe vocês", disse Munhoz. "Agora vai criar juízo", brincou Gustavo Tubarão. "Já estão até de aliança", ressaltou um admirador do sertanejo. "Sejam felizes", desejou outro.

Vale lembrar que Fernando viveu um romance ioiô com Maiara, dupla de Maraisa. O relacionamento, que começou em 2019, chegou ao fim em maio do ano passado. Desde então, Fernando já foi clicado aos beijos com Nayara Munhoz e também viveu um affair com Viviane Kotlevski.