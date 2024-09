Wenny grava clipe com Lexa - Léo Cordeiro / Divulgação

Publicado 19/09/2024 09:17

Rio - Wenny, gravou o clipe da música "Upgrade", em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (18), com a participação da irmã, Lexa. Com looks coladinhos, as artistas esbanjaram boa forma e arrasaram na dança.

"A música é para não deixar ninguém parado. Amei participar. O clipe ficou lindo e estou muito feliz com o resultado, ansiosa para o lançamento", afirma Lexa. Wenny celebra o trabalho com a irmã. "Isso já fazia parte dos nossos planos, era uma vontade nossa. Fizemos tudo com muito amor, carinho e vontade, espero que todos curtam bastante".

No audiovisual, a Sapequinha contracena com Gabriel Cacella, enquanto Wenny faz par com Bernardo Cacella, ambos irmãos e influenciadores digitais. Além deles, o músico João Vitor também aparece contracenando com Wenny. A direção do clipe é de Keila Alves, com a supervisão da mãe e empresária das cantoras, Darlin Ferrattry.

"É um mix de sentimentos, posso dizer que este é um momento único. Como mãe e empresária, é uma realização pessoal e profissional. Fico feliz em ver como uma apoia a outra, a união que elas têm. A música uniu ainda mais elas", diz Darlin.

Com composição de Umberto Tavares, "Upgrade" fará parte do novo álbum de Wenny, previsto para ser lançado em novembro deste ano.