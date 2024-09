Duda Reis - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 18:34

Rio - Duda Reis, que está à espera de Aurora, sua primeira filha, fruto da relação com Du Nunes, falou sobre os planos de ter mais filhos. Nesta quinta-feira (19), a atriz foi sincera e disse que planeja ter o segundo bebê em breve.

"Pretendo ter filhos seguidos, na verdade. A gente sempre quis ter dois, o Eduardo está tentando me convencer a ter três. Mas o que a gente imagina: nos 10 meses de vida da Aurora, já preparar o segundo neném", disse Duda ao ser questionada por uma fãs nas redes sociais.



Ela também revelou se pretende optar pelo parto normal ou cesárea em sua primeira gravidez. "Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Eu me preparei muito bem para a minha gestação e acho que faz muita diferença ter uma gestação para a qual você se preparou psicologicamente. Acho que é por isso que a minha está sendo uma experiência muito boa. Claro que eu tenho meus momentos, mas eu me preparei".



"Acho que o mais importante é tentar não gerar muitas expectativas. Quando a gente gera expectativas, acabamos nos frustrando. Eu prefiro me surpreender. Tenho uma médica maravilhosa ao meu lado e confio nela. Minha médica vai sugerir o que é melhor para nós, e vai ser incrível", completou.