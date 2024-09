Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, VladimirBrichta e Lázaro Ramos - Laura Campanella

Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, VladimirBrichta e Lázaro RamosLaura Campanella

Publicado 19/09/2024 16:32 | Atualizado 19/09/2024 17:20

Rio - Dirigido por Claudio Torres, o filme "Velhos Bandidos" traz uma história inesperada de ação e comédia, com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta liderando o elenco. O longa narra as aventuras de um grupo improvável de ladrões em busca de um grande assalto a banco, enfrentando diversos desafios pelo caminho.



Em "Velhos Bandidos", o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) decide mudar suas vidas planejando um grande assalto a um banco. Para que o plano funcione, eles recrutam dois jovens ladrões: Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), que se tornam parceiros no crime. O grupo precisa lidar com o maior obstáculo do plano: o determinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos), que segue os passos da quadrilha com afinco.As filmagens de "Velhos Bandidos" começam no Rio de Janeiro no dia 30, prometendo uma produção intensa e cheia de reviravoltas. Claudio Torres dirige o filme, também responsável pelo roteiro ao lado de Fabio Mendes e Renan Flumian. Renata Brandão, Juliana Capelini e Tania Pacheco assinam a produção executiva.A Conspiração, produtora do filme, aposta na química entre os atores veteranos e jovens talentos para criar um mix de comédia e ação que promete conquistar o público. "Velhos Bandidos" tem estreia prevista para 2025, trazendo uma trama cheia de humor, perseguições e personagens cativantes que desafiam expectativas.