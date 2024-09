Gustavo Theodoro e Bárbara Evans - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 17:09

Rio - Bárbara Evans, de 33 anos, resolveu abrir uma caixa de perguntas para interagir com seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (19). Entre as perguntas recebidas, a modelo falou abertamente sobre sua vida afetiva com o marido, Gustavo Theodoro.

Em uma delas uma internauta escreveu. "Qual frequência para namorar na semana você acha um bom número?". E Bárbara responde: "Olha só, na rotina 1x por semana. São as nossas quartas. Com filho fica mais difícil, mesmo tendo babás. Mas numa viagem só nós dois, todos os dias."

Em seguida, outra seguidora pede um conselho para lidar com um casamento onde o casal tem filho e a vida sexual do casal não está boa. A empresária responde: "Todo casal precisa de um tempo a sós. Procurem escolher o dia da semana, deixar o filho com a avó/avô ou com alguém de confiança. Para vocês cozinharem juntos, conversarem, namorarem. Isso é muito importante para a durabilidade de um casamento", ressalta.

Juntos desde 2018, Bárbara e Gustavo são pais de três filhos: Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antonio, de nove meses.