Sabrina Sato e Nicolas Prattesreprodução Instagram

Publicado 19/09/2024 15:06 | Atualizado 19/09/2024 15:07

Rio - Nesta quinta-feira (19), Sabrina Sato usou o Instagram para publicar fotos com o noivo Nicolas Prattes, tiradas em julho durante a viagem à ilha de Okinawa, popularmente conhecida como o "caribe japonês". Nas imagens, o casal aparece trocando beijos em uma praia paradisíaca, e Sabrina aproveitou para expressar seus sentimentos.

Sabrina escolheu o dia de TBT para relembrar a viagem com Nicolas. Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: “‘Tbt’ de amor” e adicionou como trilha sonora a música "Photograph", de Ed Sheeran, reforçando o tom romântico da postagem.



Pedido surpresa de Nicolas Prattes

A viagem ao Japão também marcou um momento especial para o casal. Sabrina e Nicolas revelaram recentemente que estão noivos, e o ator surpreendeu a apresentadora ao viajar de surpresa para encontrá-la em Okinawa. “Ele foi me fazer essa surpresa e ficou dois dias. Ou seja, ficou mais tempo no avião do que lá comigo, mas foi muito incrível, foi uma felicidade sem fim", contou Sabrina durante sua participação no programa Mais Você.