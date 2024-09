Lívia Andrade publica vídeo ao lado de Patrícia - Reprodução do Instagram

Publicado 19/09/2024 11:23

Rio - Integrante do "Domingão com Huck", Lívia Andrade encontrou Patrícia Veloso Martins, do meme "Que Xou da Xuxa é esse?", nesta quarta-feira (18), e publicou um vídeo ao lado dela no Instagram. A apresentadora se divertiu ao recriar o 'bordão' e brincou com o fato dela ser geminiana.

"Que Xou da Xuxa é esse?!", disse Lívia. Patrícia disparou: "Que Domingão é esse?!". Em seguida, a apresentadora comentou: "Gente, é ela! Encontrei com ela! Aquela criança habita esse ser e é igualzinho. Claro que ela tinha que ser o que? Geminina. Sim, vocês acertaram, porque a gente é desse modelo".

Patrícia ganhou destaque depois de uma cena em que ela aparece revoltada na porta do estúdio de gravação do "Xou da Xuxa" , exibido na Globo de 1986 até 1992, viralizar nas redes sociais após ser utilizada no documentário "Pra Sempre Paquitas", disponível no Globoplay.

"Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer, deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que 'Xou da Xuxa é esse?", esbravejou a fã mirim, na época, recebendo apoio dos demais admiradores da Rainha dos Baixinhos. Os internautas, então, ficaram curiosos para saber como a fã mirim está atualmente e descobriram que Patrícia é professora.